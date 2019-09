Wirtschaft : Feuer und Flamme für alte Öfen

Ratingen Das Kachelofen- und Luftheizungsbauunternehmen Kamine Adams kümmert sich um historische Objekte.

Der minimalistisch nüchterne Stil, der vor 100 Jahren geprägt wurde, passte so gar nicht in die Wertevorstellungen der damaligen Obrigkeit und durfte deshalb zumindest nur eine recht kurze Epoche prägen.

Doch Bauhaus erfreut sich weltweit – erschaffen durch die unterschiedlichsten Designer, Künstler oder Architekten – nach wie vor großer Beliebtheit auch über eine eingefleischte Szene hinaus. Häuser, Möbel oder Kunstobjekte sind Vielen aus dieser Epoche durchaus bekannt. Eher weniger Menschen wissen, dass auch gusseiserne Öfen im Bauhaus-Stil gebaut wurden. Und Kamine Adams in Ratingen kümmert sich um diese und viele andere historische Öfen – als eines von nur fünf Unternehmen in Deutschland.

In Skandinavien hatten Roland und Marita Adams noch als Teenager ihren ersten historischen Ofen gefunden. „Der lag da als Schrott am Rande eines Campingplatzes“, erinnert sich Marita Adams. „Aber wir fanden den optisch sehr schön und haben ihn mitgenommen.“ Auf der Rückreise erkundigte man sich in Kopenhagen nach der Möglichkeit, einen solchen Ofen zu restaurieren und bekam den Hinweis auf eine Kommune ehemaliger Lehrer in der Nähe der dänischen Hauptstadt. Die lebten inzwischen davon, historische Kaminöfen zu restaurieren und zu verkaufen und steckten die Adams damit an.