Ratingen : Altstadt-Buchhandlung wird 30 Jahre alt

(RP) Die Altstadt-Buchhandlung an der Lintorfer Straße wird 30 Jahre alt und feiert am heutigen Freitag ab 19 Uhr. Allerdings: Die Anmeldefrist für die Teilnahme ist abgelaufen.

Neben dem Geburtstagsabend gibt es auch noch weitere Veranstaltungen. Im vergangen Jahr hatten viele keinen Platz mehr für die „Lieblinge des Jahres“ bekommen können. Deshalb, und weil es auch so in der „Gabel“ ein wenig zu voll war, werden die „Lieblinge 2019“ in zwei Durchgängen angeboten: wie mittlerweile gewohnt am ersten Adventssamstag um 18 Uhr und zusätzlich am ersten Adventssonntag um 12 Uhr. Der Eintritt ist frei, die Buchhandlung bittet aber um eine Anmeldung, gerne auch frühzeitig.