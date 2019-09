Interessenten gewinnen : Ehrenamtliche berichten über ihr Engagement

Niederberg Bereits seit vielen Jahren unterstützen zahlreiche Ehrenamtliche den SKFM Velbert in seiner vielfältigen sozialen Arbeit. Im Rahmen der Woche des bürgerschaftlichen Engagements lädt der SKFM nun alle an der ehrenamtlichen Arbeit Interessierten zu einem offenen Treffen ein, auf dem erfahrene Ehrenamtliche von ihrem Engagement und ihren Erfahrungen berichten.

So werden die Welcome-Engel, die Familien mit Kindern im ersten Lebensjahr praktisch unterstützen vor Ort sein und das Projekt und ihre Arbeit vorstellen. Doch auch, wer nicht im Rahmen von wellcome sondern an anderer Stelle helfen möchte, ist willkommen, denn beim SKFM gibt es noch zahlreiche andere Angebote, die von Ehrenamtlichen in Velbert und Heiligenhaus unterstützt werden.