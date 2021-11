Kriminalpolizei ermittelt : Explosion von Ofen löst Brand in Willich aus

Um den Brand im Dachstuhl zu löschen, musste die Feuerwehr das Dach teilweise abdecken. Foto: Feuerwehr Willich

Willich Bei einem Brand an der Hafelsstraße in Willich ist am Samstag ein Mensch verletzt worden. Jetzt steht die Ursache fest. Die Kripo ermittelt weiter.

Eine Explosion eines Bio-Ethanol-Ofens hat am Samstagmorgen zu dem Brand an der Hafelsstraße in Willich geführt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Ofen war in einem Wintergarten einer Doppelhaushälfte explodiert, von dort griff das Feuer auf den Dachstuhl über, von dort gelangte das Feuer auch weiter zum Nachbarhaus.

Durch die Explosion des Ofens wurde ein 58-jähriger Mann aus Lösnich leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, entstand durch den Brand ein erheblicher Sachschaden in vermutlich hoher sechsstelliger Summe.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

(biro)