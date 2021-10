Neuinfektionen im Kreis Viersen : Zwölf Menschen mit Corona im Krankenhaus

Symbolbild. Foto: dpa/Ole Spata

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind am Freitag, 29. Oktober, 31 neue Corona-Fälle bekannt geworden – davon 63 in Willich, 35 in Kempen, 24 in Grefrath und 22 in Tönisvorst. Aktuell gelten damit 354 Menschen im Kreisgebiet als infiziert.

Neue Fälle meldete der Kreis Viersen aus dem von-Broichhausen-Stift in Kempen (ein Fall), aus der Grundschule Willicher Heide (ein Fall), vom Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempen (ein Fall), von der Astrid-Lindgren-Schule in Kempen (ein Fall) sowie von der Albert-Schweitzer-Schule in Viersen (zwei Fälle). In den Krankenhäusern im Kreis Viersen werden aktuell zwölf Menschen stationär behandelt, die mit dem Coronavirus infiziert sind, fünf von ihnen liegen auf einer Intensivstation. Ein Patient wird beatmet.