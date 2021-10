Projekt in Anrath : An der Klein-Kollenburg-Straße entsteht eine neue Siedlung

Auf dem Feld an der Klein-Kollenburg-Straße in Anrath soll eine emissionsarme Siedlung entstehen (Archivfoto). Foto: Norbert Prümen

Anrath Die Politiker im Willicher Planungsausschuss haben sich jetzt auf eine Variante für die emissionsarme Siedlung geeinigt, die an der Klein-Kollenburg-Straße in Anrath entstehen soll.

Die Vorlage der Verwaltung war ausführlich – das war auch der Tatsache geschuldet, dass es erstmals eine Online-Beteiligung zu einer Rahmenplanung gegeben hatte. Insgesamt wurden auf digitalem Weg 148 Bewertungen oder Stellungnahmen eingereicht, so die Verwaltung. Per Post oder E-Mail gingen lediglich 13 Äußerungen ein. Unerfreulich: Manche Bürger ließen in ihren Äußerungen die Höflichkeit deutlich außen vor, was die Verwaltung durch die entsprechenden Zitate belegte. Dennoch soll bei zukünftigen Planungen die Online-Beteiligung verstärkt eingesetzt werden.