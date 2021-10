Ehejubiläum in Neersen : Goldhochzeit im Hause Weckes

Neersen Am Freitag, 29. Oktober, 1971 gaben sich Annemarie und Jürgen Weckes das Ja-Wort. Das Paar ist fit und aktiv und feiert sein Ehejubiläum an der Nordsee.

Annemarie und Jürgen Weckes waren heute vor 50 Jahren auf dem Standesamt. Sie hatten jetzt die Qual der Wahl: Die Goldhochzeit groß feiern oder an die Nordsee fahren – und sie entschieden sich für die Nordsee. Kennengelernt hatte sich das Paar in der längst nicht mehr existierenden Kneipe von Walter und Monika Ruskowski an der Neustraße. War es Liebe auf den ersten Blick? Die Jubilarin verneint vehement: „Meine Schwester hatte Spaß an ihm.“ Sie starb sehr früh, und plötzlich war der mit seiner Familie aus Krefeld zugezogene junge Mann an ihrer Seite, begleitete seine spätere Frau, eine geborene Major, auf den Friedhof, was diese als positive Charaktereigenschaft wertete. Geheiratet wurde, weil sich Nachwuchs ankündigte: Sie war gerade 20 Jahre alt, er 22. Das Paar hat zwei Töchter und einen 14 Jahre alten Enkelsohn. Was typisch ist für Annemarie und Jürgen Weckes ist: Sie verfügen über ein großes Durchhaltevermögen. So brachten sie es auf 50 Ehejahre und wohnen seit 47 Jahren an der Virmondstraße. Er arbeitete 28 Jahre bei den Krefelder Edelstahlwerken und anschließend 22 Jahre beim Niersverband, sie, gelernte Kunststopferin, leitete elf Jahre die Kantine am Sportplatz. Ihren Schrebergarten haben die Ehejubilare vor Kurzem nach 30 Jahren aufgegeben. Da ihr Vater aus dem Norden stammt, war die Nordsee ihr bevorzugtes Urlaubsziel. Übrigens: Jürgen Weckes’ Mutter lebt ebenfalls in Neersen und wird heute 94 Jahre alt.