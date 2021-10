Vorfall in Willich : Zeugen nach Autobrand gesucht

Willich In Willich ist am späten Montagabend ein Auto völlig ausgebrannt. Die Kripo ermittelt und sucht jetzt Zeugen: Wer hat etwas gesehen?

Am späten Montagabend ist in Willich-Münchheide ein Auto völlig ausgebrannt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden Feuerwehr und Polizei gegen 22.15 Uhr zum Siemensring gerufen. Da stand der Wagen, ein Citroën, bereits in Flammen.