Großer Feuerwehr-Einsatz : Hallenbrand in Düsseldorf-Benrath verbreitet weihnachtlichen Geruch

Düsseldorf An der Hildener Straße brach in einer Halle ein Feuer aus. Der ungewöhnlich duftende Brand wurde von den rund 50 Einsatzkräften schnell unter Kontrolle gebracht.

Der Brand einer Lagerhalle hat in Benrath einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer am Donnerstagabend in kurzer Zeit löschen und seine Ausbreitung verhindern. Eine Besonderheit des Einsatzes war der weihnachtlich anmutende Duft, den das Feuer in der Umgebung verbreitete.