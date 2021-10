Oliver Zentgraf von der Wirtschaftsförderung : „2,6 Prozent Leerstände in Gewerbegebieten“

Interview Willich Die Stadt Willich hat die Lage in den Gewerbestandorten in einer Datenbank erfasst. Im Gewerbegebiet Münchheide gebe es derzeit nur acht Leerstände, sagt Oliver Zentgraf von der Wirtschaftsförderung.

Zentgraf Genau. Aus den Kontakten zu „unseren“ Firmen wissen wir zum Beispiel ziemlich genau, wo was benötigt wird. Wer will expandieren? Was, welche Fläche braucht er genau? Wie muss sie beschaffen sein, welche Anforderungen erfüllen? Können wir ihm schnell etwas Passendes anbieten? Da ist es natürlich hilfreich, auf einen aktuellen Datenbestand zugreifen zu können.

Zentgraf Stand heute gibt es in allen vier besiedelten Abschnitten in Münchheide derzeit acht Leerstände, im Stahlwerk Becker zwei. Am Nordkanal in Schiefbahn eins, keine in Anrath und Neersen. Also über alles elf Objekte mit insgesamt genau 6325 Quadratmetern – was nach unserer Einschätzung angesichts der Größe unserer Gewerbeareale in allen vier Stadtteilen eine recht überschaubare Anzahl ist.