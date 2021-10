Feuer greift auf Nachbarhaus über : Ein Verletzter bei Wohnungsbrand in Willich

Die Wehrleute löschten die Glutnester im Dachstuhl. Foto: Feuerwehr Willich

Willich Am Samstagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand an der Hafelsstraße in Willich gerufen. Dort brannte es in einem Wintergarten. Das Feuer griff aufs Wohnzimmer über.

Bei einem Brand an der Hafelsstraße in Willich ist am Samstag ein Mensch verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden der Löschzug Willich, der Löschzug Schiefbahn, der Einsatzleitwagen aus Anrath, der Gerätewagen Atemschutz aus Viersen und der Rettungsdienst am Samstagmorgen kurz nach 9 Uhr alarmiert.

Es brannte in einem Wintergarten einer Doppelhaushälfte an der Hafelsstraße. Das Feuer breitete sich auf das Wohnzimmer und den Dachstuhl des Hauses aus, griff über den Dachstuhl dann auch auf das Nachbarhaus über. Über die Drehleiter öffneten die Wehrleute die Dachhaut und löschten die Glutnester.

Ein Bewohner kam mit leichten Brandverletzungen ins Krankenhaus, beide Häuser sind derzeit nicht bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

