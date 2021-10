Vorsitzender der CDU im Kreis Viersen in Berlin : Optendrenk zieht positives Fazit nach CDU-Konferenz

Kreis Viersen Der Kreisvorsitzende hofft auf ein zügiges Verfahren, damit sich die CDU vor der Landtagswahl in NRW nicht auch noch mit der Frage beschäftigen muss, wer Bundesvorsitzender werden soll.

Nach der Konferenz der CDU-Kreisvorsitzenden am Samstag in Berlin hat der Vorsitzende der CDU im Kreis Viersen, Marcus Optendrenk, ein positives Fazit gezogen: „Was der Kreisvorstand mir mitgegeben hat, ist exakt das, womit ich jetzt zurückkomme.“ So habe man in der vergangenen Woche im Kreisvorstand darüber gesprochen, wie in dieser schwierigen Situation ein Durchstarten, ein Aufbruch gelingen könne. Nach dem historisch schlechten Ergebnis der CDU bei der Bundestagswahl sei eine Mitgliederbeteiligung wichtig, so Optendrenk: „Wenn man das jetzt nicht tut, hat man nicht die Legitimation, die man nach so einer Krise braucht.“