Heiligenhaus : Wie das „Jahr der Kräne“ Gestalt annimmt

Heiligenhaus Beim turnusmäßigen Austausch zwischen Bürgermeister Beck und Kerstin Griese (SPD) ging es um Großprojekte der Stadt.

(RP) Zum regelmäßigen Austausch traf sich die Bundestagsabgeordnete Kerstin Griese mit Bürgermeister Michael Beck im Rathaus Heiligenhaus. Beck informierte Griese über Planungen zum Wohnungsbau, zum Bau neuer Kindertagesstätten und zur Ansiedlung von Gewerbe. Kerstin Griese betonte, wie wichtig bezahlbarer und sozialer Wohnungsbau ist und freute sich, dass das auch in Heiligenhaus in den Blick genommen wird. Zusätzlich werde barrierefreies Bauen und Wohnen immer wichtiger, sagte die Sozialstaatssekretärin. Besonders am Herzen liegt ihr das zukünftige Stadtteil- und Familienzentrum in der Oberilp, dessen Umbau mit 2,9 Millionen aus Bundesmitteln gefördert wird. Der Bürgermeister informierte Griese darüber, dass die Arbeiten voraussichtlich Anfang des nächsten Jahres abgeschlossen sein werden und der neue Treffpunkt in der Oberilp eröffnet werden könne. Auch die zukünftige Nutzung des THW-Geländes sowie die Planung für den Innovationspark und die Zukunft des Schwimmbades waren Thema im Gespräch des Kommunalpolitikers mit der Bundespolitikerin.