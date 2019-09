Heiligenhaus : Familiäre Atmosphäre für die "CampusKids"

Der SKFM hat seine dritte Betreuungsgruppe in Heiligenhaus eröffnet. Auch der Mitarbeiternachwuchs der Stadt soll dort betreut werden.

Gerade für Kinder unter drei Jahren ist eine feste Bezugsperson wichtig. Deshalb klammert sich der kleine Adam gerade noch besonders an Corina Hubrich. Auch die Tagesmutter hat gerade eine besondere Eingewöhnung hinter sich, denn seit August betreut sie im Erdgeschoss des Studierendenwohnheims Kinder in der Großtagespflege. „Das Wort Kindertagesgroßpflege ist aber so sperrig, deswegen nennen wir unsere Gruppen ‚Nestgruppen‘“, sagt ihre Vorgesetzte Kirsten Sme vom SKFM.

Am 12. August erfolgte der Startschuss für die nun schon dritte Nestgruppe des SKFM in Heiligenhaus und das in den modernen Räumlichkeiten im Neubau, direkt am Campus. Nach den „Kleinen Strolchen“ an der Hauptstraße und den „Grashüpfern“ am Siepen, werden nun auch hier zukünftig neun Kinder Platz finden. Aktuell sind es aber noch nicht ganz so viele. Derzeit gewöhnt sich noch ein Zwillingspärchen, gemeinsam mit ihrer Mama an die Nestgruppe, und auch eine neue Kollegin, die bald starten wird, schnuppert langsam rein.