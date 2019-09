Ausbildung : Neue Wege zur Feuerwehrfrau

Ratingen Eine Berufsausbildung ist zum Einstieg bei der Feuerwehr nicht mehr nötig: Sie lässt selbst ausbilden.

(RP) Die Feuerwehr Ratingen beschreitet neue Wege, um an Personal zu kommen und senkt die Einstiegshürden: Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist nicht mehr nötig. Und so haben drei neue Auszubildende an der Rettungsdienstakademie in Bocholt mit ihrer Ausbildung zur Notfallsanitäterin begonnen. Danach geht es mit der reinen Feuewehrausbildung weiter.