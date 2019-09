Einladung : Awo Angerland stellt ihr Angebot vor

Lintorf Am Samstag gibt es einen Tag der offenen Tür in den Räumen am Breitscheider Weg.

Vor 100 Jahren gründete Marie Juchacz auf Bundesebene die Arbeiterwohlfahrt (Awo), deren Aufgaben damals in der Verbesserung der Lebensqualität der Menschen bestand. Noch nicht ganz so lange aber immerhin schon fast 65 Jahre gibt es auch in Lintorf einen Ortsverein, der ein Herz für andere hat.

Die Awo Angerland mit ihrer Begegnungsstätte in Lintorf am Breitscheider Weg ist vielen im Ort und Umland bekannt, doch sicherlich nicht ganz so viele wissen, was die Awo überhaupt macht. Um die vielfältigen Angebote des gemeinnützigen Vereins, aber auch die ehren- und hauptamtlich tätigen Mitarbeiter einmal persönlich kennen zulernen, präsentierte sich die Awo Angerland vergangene Woche auf dem Marktplatz und stellte die angebotenen Kurse für die körperliche und geistige Fitness vor, informierte über Sprach- und Computerkurse, den Sing- und Kreativkreis sowie das gesellige Beisammensein bei gemeinsamen Mahlzeiten, Spielangeboten und Feiern. Auch die Tagesausflüge und Mehrtagesreisen wurden vorgestellt.