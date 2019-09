Ratingen : Anwohner fordern mehr Schallschutz

Treffen direkt an der Bahntrasse (v. li.): Wolfgang Thielemeyer, Peter Beyer, Dr. Hans Jörgens und Hans Nigemeier. Foto: Peter Beyer MdB

Der CDU-Politiker Peter Beyer traf sich mit betroffenen Bürgern in Lintorf. Hilfe seitens der Bahn ist nicht in Sicht.

Der Krach um den Bahnlärm: Seit Jahren schlagen Anwohner Alarm, bisher hat sich allerdings wenig getan. Wie belastend die Geräusche sein können, wird deutlich, wenn man sie spürt: Im Garten von Wolfgang Thielemeyer in der sogenannten Ratinger Siedlung in Lintorf, direkt an der Güterstrecke 2324, stand Peter Beyer, der Bundestagsabgeordnete und Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, gemeinsam mit dem Eigentümer und seinen Nachbarn Ulrike Pettauer, Hans Nigemeier und Guido Körner bereits im April diesen Jahres zusammen, um sich erneut von der veränderten Lärmsituation ein Bild zu machen. Man konnte das Gespräch jedoch gar nicht beginnen, denn da nahte schon der nächste Zug, der jegliches gesprochene Wort unterdrückte. Und so entschied man sich, das Gespräch im Haus weiter zu führen.

Seit Monaten klagen die Anwohner der Strecke über eine deutlich höhere Belastung auf der Strecke. Beyer ist im ständigen Austausch mit Anliegern, der Bundesbahn und dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI). Er kämpft für mehr Lärmschutz an der Trasse.

Info Schreiben an Petitionsausschuss Vorschlag: Warum sollte man nicht den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages anschreiben? Die Situation sei so verfahren, dass man sich eine solche Lösung gut vorstellen könnte, meinte Peter Beyer.

Vor wenigen Tagen trafen sich die Anwohner mit Beyer erneut, diesmal gemeinsam mit Dr. Hans Jörgens, Fachmann in Sachen Schienenlärm des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) des Kreisverbands Düsseldorf, Mettmann, Neuss.

Der Kampf um einen besseren Lärmschutz an der Güterstrecke erinnere Beyer an den Kampf Don Quijotes gegen Windmühlen – aber aufgeben wolle er nicht, sagt er. Seit 2009 engagiert er sich gemeinsam mit Anwohnern für mehr Lärmschutz. Unter seinem Arm hält er einen Aktenordner mit unzähligen Beschwerdeschreiben an die Bahn, die immer wieder denselben Tenor haben: Auf dem Teilstück gibt es vorerst keinen weiteren Lärmschutz, denn in den Jahren 2004 bis 2008 sei in passive und aktive Lärmschutzmaßnahmen bereits investiert worden (die RP berichtete).

Hoffnung ruhe seit einiger Zeit auf der Neubewertung. Die Erstellung der Priorisierungsliste, die alle sanierungsbedürftigen Abschnitte beinhalte, sei nun fertiggestellt. Der Streckenabschnitt mit der Ortsanlage Tiefenbroich, Lintorf und Ratingen belege dabei mit 27,66 einen Platz in der unteren Hälfte. Die höchste Kennzahl des Lärmsanierungsprogramms sei 151,127 und die niedrigste 0,006. „Aus heutiger Sicht kann nicht eingeschätzt werden, wann die Planungen für die von Ihnen benannten Streckenabschnitte beginnen werden“, zitiert Beyer aus einem Schreiben des BMVI.