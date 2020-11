Diskussion betrifft perspektivisch die Schullandschaft in Heiligenhaus. : Mettmann vertagt Entscheidung zu eigener Gesamtschule

Mettmann/Heiligenhaus Um die Gesamtschule zu finanzieren, müsste die Grundsteuer B erhöht werden. Das erklärte die Kämmerin. In Heiligenhaus ging es in der Vergangenheit mehrfach um die Frage nach den zahlreichen Schuleinpendlern aus der Kreisstadt.

Der Schulausschuss konnte trotz zweieinhalbstündiger Sondersitzung keinen Beschluss für die Einrichtung einer Gesamtschule in Mettmann fassen. Die Entscheidung soll nun der Stadtrat in seiner Sitzung Dienstag treffen. Die Diskussion ist perspektivisch auch in Heiigenhaus von hoher Bedeutung, da an die Gesamtschule an der Hülsbecker Straße täglich eine dreistellige Anzahl Mettmanner Schüler einpendelt.