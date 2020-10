Handball in der Pandemie : SG Ratingen will eine Planungsgrundlage

Ein Bild aus fast schon vergessenen Tagen: Bastian Schlierkamp (am Ball) mit der SG Ratingen II gegen Andreas Kropp und den TuS Lintorf am 3. Oktober in der Handball-Verbandsliga. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Bastian Schlierkamp, Geschäftsführer der SG Ratingen, fordert den Verband zum Handeln auf: Die Handballer bräuchten die Chance auf einen Aufstieg. Zur Not soll es eine freiwillige Aufstiegsrunde geben. Der Verein habe als Satzungszweck, den Menschen Bewegung zu ermöglichen.

Die folgenden Spiele gegen den HC Weiden und den TV Rheinbach mussten wegen einer Coronavirus-Infektion bei SG-Kapitän Alexander Oelze und daraus folgenden Quarantänen für seine Mitspieler verlegt werden. Am 22. Oktober unterbrach der Verband die Saison bis zunächst 15. November. Mit den politischen Beschlüssen von vergangenem Mittwoch geht der Amateursport im kompletten Monat November in Zwangspause.

Und genau da liegt das Problem – die Unklarheit, wann und ob es mit der Saison weitergeht. „Wenn es heißt, dass es in diesem Kalenderjahr keinen Sinn mehr macht, dann können wir uns den Aufwand auch sparen mit virtuellem Training und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Wir brauchen eine Planungsgrundlage und müssen ganz klar gesagt bekommen, wie es weitergehen soll“, fordert Schlierkamp und ergänzt: „Ich sehe da den Verband in der Pflicht, ernste strategische Lösungen zu finden und nicht zu sagen: ,Wir gucken alle zwei Wochen mal, wie es ist’. Das wäre unverantwortlich, nicht nur mit Blick auf Covid-19, sondern auch auf die Verletzungsgefahr. Wir dürfen jetzt vier Wochen fast nichts machen und sollen dann direkt wieder spielen? Das geht nicht. Da hätte der Verband im Vorfeld schon entgegenwirken können mit kleineren Ligen oder indem er freie Wochenenden vorhält.“

Schlierkamp benennt nicht nur die Probleme, er will auch aktiv sein. „Wir werden in einer Manager-Runde einen Lösungsvorschlag erarbeiten und dem Verband schicken“, kündigt der SG-Geschäftsführer an. „Ich sehe in allen möglichen Ligen, dass es Vereine gibt, die viel investiert haben und um ihren Lohn eines sportlich erfolgreichen Abschneidens gebracht werden könnten, wenn die Saison wieder abgebrochen werden sollte, wie sich das vielleicht andere Vereine wünschen, die nicht so viel investiert haben. Dann lasst uns doch am Ende eine freiwillige Aufstiegsrunde mit denen spielen, die wirklich hoch wollen. Dafür sind wir dann auch gerne selber der Ausrichter und spielen von mir aus im ISS Dome.“