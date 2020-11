Denkwürdiges Jubiläumsjahr in Heiligenhaus : Stadtmarketing: Pläne für Lockdown-Zeiten

Heiligenhaus Ab heute gelten wieder verschärfte Corona-Maßnahmen. Eine sichere Folge: Es wird stiller in Heiligenhaus. Ein Ausblick auf den Novbember.

Der Martinsmarkt des Stadtmarketing-Arbeitskreis Handel am zweiten Sonntag im November ist eigentlich feste Tradition in der Stadt. Das Stadtmarketing hatte sein Herbst-Fest jedoch bereits vor der Entscheidung des Bundes und der Länder über die Schließungen im November abgesagt. Damit kommt nun auch diese Tradition in diesem Jahr zum Erliegen, wie so viele andere, die über lange Zeit hinweg fester Anker im Jahresprogramm der Stadt sind. Die Liste dieser Termine ist allein schon bei den Stadtmarketing-Aktionen lang. Der AK Handel hat bereits das Frühlingsfest absagen müssen, das Oldtimertreffen, der AK Kultur und Gesellschaft seine Bücherflohmärkte und das Open-Air-Kino mit den Filmschauplätzen, die Gastronomen ihre Festivals „Viertelklang“ und „HeljensRock“ sowie das Weinfest. Am bedauerlichsten jedoch ist: Auch die Feierlichkeiten zum 25. Jubiläum fallen aus. Der Funken Hoffnung, vielleicht im November das Martinsfest doch noch mal feiern zu können, ist längst restlos erloschen. Und damit wird es keinen verkaufsoffenen Sonntag, keine Martinskirmes und keinen Umzug geben. Auch die Heljensjecken werden ihren Hoppeditz weiter schlafen lassen und haben die Session längst abgesagt. Ab heute wird es also wieder stiller in der Stadt, Heiligenhaus fährt noch einmal runter. Die wenigen Veranstaltungen, die noch angekündigt waren, sind ebenfalls wieder abgesagt. So bleibt beispielsweise der Club geschlossen, Kurse und Veranstaltungen finden nicht statt.