Kreis Mettmann : Lebenshilfe dankt Steinbrücker

Kreis Mettmann Der langjährige Sprecher nimmt nach Jahrzehnten im Alter von 85 Jahren Abschied. In der Öffentlichkeit gab Jürgen Steinbrücker Menschen mit Behinderung seit Jahrzehnten eine Stimme.

Nicht nur der Auftrag der Lebenshilfe Kreisvereinigung Mettmann, für die Jürgen Steinbrücker sich seit 1999 ehrenamtlich engagiert, trieb ihn an. Es war und ist ihm eine Herzensangelegenheit, Vorurteile abzubauen und Menschen mit Behinderung in ihrem selbstbestimmten Leben zu unterstützen.

Als Steinbrücker zur Lebenshilfe kam, um das 35-jährige Bestehen der Kreisvereinigung zu begleiten, war es als Projektarbeit geplant. Doch er blieb und kümmerte sich mit Herzblut um Öffentlichkeitsarbeit im Kreisgebiet. „Besonders beeindruckt haben mich in all der Zeit die unglaublich engagierten Sportler der Lebenshilfe“, sagt Jürgen Steinbrücker. Über viele Jahre hat er sie bei Sportfesten, Wettkämpfen und den Special Olympics begleitet. „Was Jürgen Steinbrücker für die Lebenshilfe getan hat, ist unbezahlbar. Wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet“, sagt Marius Bartos, Kaufmännischer Geschäftsführer der Lebenshilfe Kreisvereinigung Mettmann. Landrat Thomas Hendele überreichte Jürgen Steinbrücker für sein Engagement 2012 das Bundesverdienstkreuz am Bande. Nun verlegt Steinbrücker seinen Lebensmittelpunkt nach Norddeutschland (Hude im Oldenburger Land).