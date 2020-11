Zertifikate vergeben : Neun Auszeichnungen für Firmen im Neanderland

Kreis Mettmann Gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum Frau und Beruf Düsseldorf und dem Kreis Mettmann zeichnet die IHK Düsseldorf erstmals neun Unternehmen mit Sitz im Kreis Mettmann für ihre vorbildhafte Unternehmenskultur mit dem Zertifikat „Hier ausgezeichnet arbeiten“ aus.

Zu diesen gehören die Telroth GmbH und die Kadomo GmbH, beide mit Sitz in Hilden, die Kreienbaum Neoscience GmbH, die Dücker Group GmbH und die Property Expert GmbH, alle mit Sitz in Langenfeld, die MEGA Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH, die Quotec GmbH und die ABB AG, beide mit Sitz in Ratingen, sowie die R+M de Wit GmbH, Velbert. „Wir wollen damit ganz bewusst kleine und mittlere Unternehmen in Düsseldorf und im Kreis Mettmann in dem zunehmend härter werdenden ‚War for Talents' unterstützen", erklärt dazu IHK-Hauptgeschäftsführer Gregor Berghausen.