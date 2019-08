Schule : Seit 40 Jahren Schüleraustausch mit Ungarn

Im März waren Heiligenhauser Schüler am Szilágyi Erzsébet Gimnázium in Budapest zu Gast. Foto: RP/Realschule

Heiligenhaus Die Realschule feiert dieses Jubiläum im September mit Ehemaligen. Das Projekt soll weitergehen.

(jün) Seit 40 Jahren besteht der Schüleraustausch zwischen dem Szilágyi Erzsébet Gimnázium in Budapest und der Realschule Heiligenhaus. Aus diesem Grunde lädt die Schule alle ehemaligen Teilnehmer zu einer kleinen Feier am Samstag, 28. September, um 15 Uhr in die Aula der Realschule ein.

Die wesentlichen Eckpunkte des Austausches sind bis heute eigentlich unverändert geblieben. Interessierte und geeignete Schüler werden im Vorfeld ausgesucht, auf Land und Leute vorbereitet, und dann geht es entweder nach Budapest oder Heiligenhaus in die entsprechende Gastfamilie des Austauschpartners. Vor Ort haben die den Austausch betreuenden Lehrer ein Programm zusammengestellt, welches mit „Kultur und Geschichte“ überschrieben werden kann. Im Idealfall kommt aber auch „Spaß“ nicht zu kurz, wobei viele „Ehemalige“ gerne erzählen, dass sie für den Spaß selbst gesorgt hätten.

Info Der Unterricht beginnt am Mittwoch wieder Start Am Mittwoch, 28. August, beginnt die Schule wieder, und zwar für die Klassen 6 bis 10 um 7.50 Uhr. Neue Schüler Die Schüler der fünften Klassen werden um 8 Uhr erwartet.

Simone Neugebauer und Thomas Lange, die den Austausch seit 2002/03 leiten, freuen sich auf interessierte Schüler aus den Klassen 8 und 9. Das Bestreben der Schule ist es, diesen traditionsreichen Austausch auch in Zukunft mit Leben zu füllen. „Gerade angesichts der aktuellen Ereignisse, wo sowohl in Deutschland als auch in Ungarn von politisch fragwürdigen Gruppen diffuse Ängste vor Überfremdung geschürt werden und teilweise unverhohlener Rassismus zu Tage tritt, ist es wichtig, mit Begegnungen im Kleinen dagegen zu steuern und zu zeigen, dass persönliches Kennenlernen oft zu der Feststellung führt, dass man viel gemeinsam hat“, heißt es seitens der Schule.

Ende März dieses Jahres reiste zum 18 Mal eine Schülergruppe der Realschule in die ungarische Hauptstadt Budapest. Am Budapester Flughafen warteten die Austauschpartner mit ihren Eltern und nahmen die deutschen Gäste in Empfang. Die Schüler kannten sich bereits, da die ungarischen Kinder im letzten Oktober Heiligenhaus besucht hatten. Die ungarischen Lehrer hatten wieder ein spannendes Programm zusammengestellt, welches auch alle touristischen „Highlights“ beinhaltete.

Besonders begeistert waren die Schüler von den berühmten Bauwerken in Budapest. Vor allem das Parlament, die Basilika und das Opernhaus – allesamt im 19. Jahrhundert erbaut – beeindruckten. Die traditionelle Fahrt auf der Donau und ein Besuch im Budapester Zoo rundeten eine tolle Woche ab.

Eingeleitet wurde der Austausch schon im März mit einer Feier zum 40-jährigen Bestehen des Austausches. Die ungarischen Lehrer Agnes Varga und Andras Cirok hatten ein kleines Programm im Szilàgyi Erzsèbet Gimnàziumun zusammengestellt und alle ehemaligen Teilnehmer des Austausches eingeladen.

Etliche Heiligenhauser folgten dieser Einladung, vor allem Teilnehmer des ersten Austausches 1979/80. Viele Anekdoten wurden dabei ausgetauscht. Im September wird nun der Austausch auch in der Realschule gefeiert.