Lesung : Michael Engler liest in Ratingen

Ratingen Michael Engler schreibt Theaterstücke, Hörspiele und Bücher.

(RP) In der Mayerschen Buchhandlung, Oberstraße 6, liest Michael Engler am Samstag, 14. September 2019, 12 Uhr, aus seinen neuen Kinderbüchern „Rocky Waschbär – Der Apfelkuchendieb“ und aus „Ein komischer Vogel“. Für Kinder ab vier Jahren. Der Eintritt ist gratis, es wird aber um Anmeldung gebeten unter h.braun@mayersche.de. Rocky Waschbär ist der beste Apfelkuchendieb östlich und westlich des Mississippi. Sam Sheriff jagt ihn schon ewig, erwischt ihn aber nicht. Ein fremdes Ei ist im Nest: Frau Amsel brütet es einfach mit aus. Aber statt eines Kuckucks, wie alle vermutet hatten, schlüpft ein Drache aus dem fremden Ei. Engler schreibt Theaterstücke, Hörspiele und Bücher. Seine Bilderbücher wie die „Elefantastisch“-Reihe oder „Ein komischer Vogel“ sind bei Klein und Groß beliebt und wurden schon in zahlreiche Sprachen übersetzt. Michael Engler lebt in Düsseldorf.