Meinung : Perspektivlosigkeit ist Gift für die Wirtschaft

Zu Beginn der Corona-Krise häuften sich die Nachfragen zum Thema Kurzarbeit, ein Instrument, das für jedes Unternehmen eine sofortige Einsparung bei dem häufig größten Kostenblock ermöglicht. Das hat sich geändert.

Die Beratung in Sachen Arbeitsrecht ist eine Schwerpunktaufgabe, die der Unternehmensverband Ratingen für seine 140 Mitgliedsunternehmen wahrnimmt. Zu Beginn der Corona-Krise häuften sich die Nachfragen zum Thema Kurzarbeit, ein Instrument, das für jedes Unternehmen eine sofortige Einsparung bei dem häufig größten Kostenblock ermöglicht. Seit knapp zwei Wochen jedoch beschäftigen sich die Anfragen häufiger mit der Freisetzung von Mitarbeitern. Unternehmen, deren Geschäftsmodell langfristig beeinträchtigt wird, sehen in der Kurzarbeit keine Perspektive mehr. Solche Ratinger Firmen reihen sich damit in einen Trend ein, der sich bei den Großen wie der Lufthansa oder dem Flughafen Düsseldorf abzeichnet: Personalanpassung.