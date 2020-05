Schloss- und Beschlagindustrie : Bau-Zulieferer: Firmen treten auf die Investitionsbremse

Heiligenhaus (RP) Schloss- und Beschlagindustrie sind von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie stark getroffen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Industriefachverbands FVSB.

Holger Koch, stellvertretender Geschäftsführer des Fachverbandes Schloss- und Beschlagindustrie (FVSB) betont, dass die Umfrageergebnisse jedoch ausschließlich für den Baubeschlagbereich gelten. Die Erhebung wurde bereits bis zum 2. April durchgeführt. Insgesamt haben sich 27 Unternehmen daran beteiligt. Zulieferer zur Kraftfahrzeugindustrie dürften aufgrund der Produktionsstillegungen bei verschiedenen Abnehmern noch deutlich stärker betroffen sein. Die Möbelindustrie und somit auch deren Zulieferer könnten von der staatlich verordneten Kontaktsperre womöglich sogar profitieren. Die Verschönerung der eigenen Wohnsituation wird in Branchenberichten häufig als realistisches Szenario angedeutet.

Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus hat auch die Industrieunternehmen erreicht, nachdem zuerst der Dienstleitungssektor mit drastischen Einbrüchen konfrontiert worden ist. Die Bauindustrie und damit ihre Zulieferer folgen dieser Entwicklung mit einer leichten Verzögerung. Im Schloss- und Beschlagbereich berichten inzwischen 59,3 Prozent der Unternehmen von Umsatzrückgängen, die im Mittel bei rund 20 Prozent liegen. Für einige Hersteller lagen die März-Umsätze noch auf konstantem Niveau bzw. leicht über Plan. „Erklärt wird dies mit möglichen Lageraufstockungen beim Handel und den Verarbeitern, um absehbaren Produktionsausfällen entgegenzuwirken. Für den April wird aber seitens der Schloss- und Beschlaghersteller mit deutlichen Rückschlägen gerechnet“, so Koch weiter. Ein Blick auf die Auftragseingänge bestätigt das: hier melden bereits zwei von drei Unternehmen Rückgänge in Höhe von durchschnittlich rund 22 Prozent.

Bei zwei Drittel der Schloss- und Beschlaghersteller werden bereits Arbeitszeitguthaben abgebaut, in über vierzig Prozent der Unternehmen wurde Urlaub angeordnet. Diese Maßnahmen reichen aber nicht aus. Jeder vierte Hersteller hat bereits Kurzarbeit eingeführt, weitere sechzig Prozent haben dies konkret geplant.

Weniger als ein Viertel der Unternehmen will an seinen bisherigen Investitionsplänen festhalten, in fast jedem zweiten werden sie zurückgestellt. Annähernd dreißig Prozent der befragten Unternehmer gehen von einer reduzierten Investitionstätigkeit aus.