Ratingen West : Neues Angebot: Ökumene in der Versöhnungskirche

Ratingen West Weil die katholische Heilig Geist-Kirche in der Silvesternacht durch Brandstiftung zur Zeit nicht genutzt werden kann, soll die benachbarte evangelische Versöhnungskirche für alle Menschen im Stadtteil offen sein.

(RP/kle) Gerade in Zeiten von Corona merken viele Christen, dass ihnen etwas fehlt. Ein Ort um zu beten und um Gott nahe zu sein. Die Gottesdienste konnten lange nicht gefeiert werden, und auch alle Veranstaltungen wurden wegen Corona in den vergangenen Wochen abgesagt. „In Ratingen West wird es ab sofort einen Ort geben, an dem unsere Gemeindemitglieder unter der Woche zusammen beten können“, sagt Pfarrer Ulrich Kern. Und Pfarrer Matthias Leithe ergänzt: „Von Dienstag bis Freitag wird die Versöhnungskirche für evangelische und katholische Christen in der Zeit von 10.30 bis 12.30 Uhr ab sofort geöffnet sein.“