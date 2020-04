Arbeitslosenzahl steigt um 7,4 Prozent : Corona kostet Tausende Duisburger den Job

Das Coronavirus hat die Arbeitslosenzahl in Duisburg in die Höhe schnellen lassen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Duisburg Die Coronakrise trifft Duisburgs Arbeitnehmer mit Wucht. Die Arbeitslosenzahl in der Stadt ist innerhalb nur eines Monats um 7,4 Prozent gestiegen. Über 3000 Unternehmen haben Kurzarbeit angezeigt.

Duisburgs Arbeitnehmerschaft bekommt die Auswirkungen der Corona-Krise zu spüren. Die Arbeitslosenzahl in Duisburg ist innerhalb eines Monats um 7,4 Prozent gestiegen. Waren im März noch 28.020 Prozent der Duisburger ohne festen Job, waren es im April bereits 30.086. Was die Arbeitslosenquote angeht, beträgt die Zunahme satte 0,8 Prozentpunkte. Im April waren 11,7 Prozent der erwerbsfähigen Duisburger ohne feste Anstellung.

„Nun haben die Auswirkungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie auch den Duisburger Arbeitsmarkt erreicht“, sagt Astrid Neese, Chefin der Duisburger Arbeitsagentur. „Die Arbeitslosigkeit ist stark angestiegen und die Anzeigen der Unternehmen von Kurzarbeit haben einen historischen Höchststand erreicht.“ Seit Anfang März seien insgesamt 3.159 Anzeigen von Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit eingegangen. Die Unternehmen hätten für insgesamt 32.565 Mitarbeiter Kurzarbeit gemeldet. „Es ist gut, dass dieses Kriseninstrument von den Firmen intensiv genutzt wird“, sagt Neese. „Es sichert den Arbeitsplatzerhalt und verhindert einen noch höheren Anstieg der Arbeitslosigkeit.“ Die Agentur für Arbeit und das Jobcenter hätten sich schnell auf die neue Situation mit anderen Aufgabenschwerpunkten eingestellt und gewährleisteten durch die Geldzahlungen an Unternehmen und Personen soziale Sicherheit. „Alle weiteren Leistungen werden online und telefonisch erbracht, so sind wir für die Kunden weiter erreichbar“, sagt Neese. „Es ist beruhigend zu wissen, dass ich in meiner zukünftigen Funktion gerade als Sozialdezernentin auf diese verlässlichen Partner bauen kann. Ich vertraue darauf, dass es nach dem Ende der Pandemie zusammen mit allen Arbeitsmarktakteuren gelingt, an den guten Weg am Arbeits- und Ausbildungsmarkt der letzten Jahre anzuknüpfen.“