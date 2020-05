Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) in Neukirchen-Vluyn : Corona-Krise bremst seine MIT-Pläne aus

Über 30 Jahre gehört Michael Darda dem Vorstand der hiesigen Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) an. Nun möchte er in Neukirchen-Vluyn einen Gang zurückschalten und in die zweite Reihe treten. Die Neuwahlen waren bereits terminiert. Corona hat die Pläne ausgebremst.

Aktuell arbeitet er im MIT-Bundesvorstand mit an Lösungen aus der Krise und Maßnahmen für die Zeit danach. Ab Montag gelten erste Lockerungen. Darda ist skeptisch. „Wir brauchen branchenübergreifende, intelligente Lösungen, um drohende Pleiten aufzufangen. Ein Fahrplan muss für Deutschland her, seine Regionen und den Niederrhein. Die durch die Politik getroffenen, mutigen wie nötigen Entscheidungen sorgen aktuell dafür, dass der Mittelstand krank wird. In manchen Branchen kam es bereits zum Herzstillstand. Ich denke beispielsweise an die Gastronomie, die Hoteliers oder den Tourismus. Ihre Umsätze gingen von jetzt auf gleich gegen Null“, so der 63-Jährige. Geplante Belastungen der Wirtschaft müssen gestoppt und bestehende reduziert werden, so eine der MIT-Forderungen aus der jüngsten Videokonferenz. „Die Unternehmen brauchen mehr Luft zum Atmen, um erfolgreich aus der Krise zu kommen“, sagt Darda. Schon jetzt rechnet die MIT mit einem zweistelligen, wirtschaftlichen Einbruch. „Wir fordern nach einer Analyse ein Belastungsmoratorium für die Wirtschaft. Für alle Gesetze, die den Mittelstand mit Abgaben oder bürokratischen Auflagen belasten, ist durch die Corona-Krise die Geschäftsgrundlage entfallen.“ Darda nennt die Bonpflicht, die Meldefristen und Verbrauchsschwellenwerte im Energie-und Umweltrecht bis hin zur Grundrente. Beschlossene Erleichterungen sollten langfristig beibehalten und sogar ausgeweitet werden, beispielsweise bei der Modernisierung des Arbeitsrechts und dem verstärkten Einsatz digitaler Techniken. „Wir fordern eine Wachstums-Agenda, die auf die Soziale Marktwirtschaft setzt. Staatsbeteiligungen müssten schnellstmöglich zurückgefahren, Eingriffe ins Schuldrecht gestoppt und zu viel gezahlte Soforthilfen zurückgefordert werden“, so Darda. In seiner fast 45-jährigen beruflichen Tätigkeit bei der Sparkasse am Niederrhein und im MIT-Bundesvorstand, unter anderem als Verantwortlicher in der Kommission Europa mit Schwerpunkt Finanz- und Bankenmarkt, kennt er keine vergleichbare Krise.