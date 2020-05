Fußball : SSVg ist überzeugt vom Klassenerhalt

Heiligenhaus Sollte die Fußball-Saison fortgeführt werden, fühlt sich der Bezirksligist SSVg Heiligenhaus gut gerüstet. Einige Spieler aus Landesligazeiten sind zurück, zudem ist Ex-Trainer Deniz Top wieder spielfit und nutzt seine Kontakte, um dem Traditionsverein Spieler zuzuführen.

Deniz Top wird im September 36 Jahre alt. Längst spielt er nach seinem kurzen Lintorf-Intermezzo an der Talburgstraße wieder eine tragende Rolle, lässt seine Kontakte spielen und ist so auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Spielzeit. Freilich ist es sein ganz großes Ziel, wieder als Trainer zu arbeiten, aber sollte das nicht klappen, bleibt auch er der SSVg in der neuen Spielzeit erhalten. „Jetzt, wo wir noch nicht mit der Mannschaft trainieren können“, so der in Lintorf wohnende zweifache Familienvater (zwei Töchter), „halte ich mich mit Waldläufen fit. Fünfmal die Woche. Ständiges Krafttraining in den eigenen vier Wänden kommt dazu. Zuletzt, als ich nur noch Trainer war, da fehlte mir etwas die Grundschnelligkeit“, so der in Düsseldorf tätige Lehrer, „aber jetzt habe ich mein altes Gewicht zurück, und ich fühle mich rundherum fit.“