Grüne stellen Anfrage : Viele Fragen vor dem Schul- und Kitastart

Die Verwaltung soll im Haupt- und Finanzausschuss die Planungen für die einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln vorstellen. Der Ausschuss tagt am Dienstag, 12. Mai, ab 16 Uhr im Freizeithaus in Ratingen West.

Die pädagogischen Kräfte seien als enge Bezugspersonen der Kinder für alle pädagogischen Angebote verantwortlich. Sie müssten explizit und besonders die aktuellen Themen Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen in der Schule umsetzen. Barbara Esser, schulpolitische Sprecherin der grünen Fraktion ergänzt: „Welche Hygienemaßnahmen sind, auch angesichts maroder Toiletten in vielen Einrichtungen, überhaupt realistisch? Wie wird sichergestellt, dass ausreichend Masken und Desinfektionsmittel in Schulen vorhanden sind – und von den Kindern richtig benutzt werden?“ Die Einrichtungen bräuchten Planungssicherheit und Ansprechpartner in der Stadt und dürften mit den Problemen nicht alleine gelassen werden, so die Ratinger Grünen.