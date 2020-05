Stadt bedankt sich : Kulturvereine nähen Masken

Die Mund-Nase-Bedeckungen werden zum Selbstkostenpreis verkauft.

(RP) Die Alltagsmasken aus Stoff gehören inzwischen zum normalen Bild in Geschäften, auf dem Wochenmarkt, in Bus und Bahn oder an Haltestellen. An all diesen Orten sind sie inzwischen Pflicht, und die Bürger haben sich mit geeigneten Mund-Nase-Bedeckungen eingedeckt. Um jedoch auch Nachfragespitzen abdecken zu können in Fällen, in denen Bürger sonst nicht wissen, wie sie an eine Maske kommen sollen, haben drei Migrantenvereine eine größere Menge an Alltagsmasken genäht und sie der Stadt zur Verfügung gestellt.