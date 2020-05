Ratingen : Jugendrat bietet ab Donnerstag Live-Sendungen an

Ratingen Am Donnerstag, 7. Mai, wird um 19 Uhr eine rund 30 bis 45-minütige Sendung zu den aktuellen Themen der Ratinger Jugendkultur im Internet ausgestrahlt. Darin wird über die laufenden Aktionen des Jugendkulturjahres wie beispielsweise die HipHop-Challenge und den Filmwettbewerb sowie über die Märchen-Lese-Aktion der Ratinger Karnevalisten berichtet.

(RP) Die Organisatoren des Jugendkulturjahres gehen gemeinsam mit dem Ratinger Jugendrat in der Corona-Krise den nächsten Schritt und werden in der ersten Mai-Woche unter dem Titel „Jugend streamt“ zwei Live-Angebote im Internet für alle Interessierten anbieten. Wenn es gut läuft, werden anschließend weitere Sendungen folgen. Am Donnerstag, 7. Mai, wird um 19 Uhr eine rund 30 bis 45-minütige Sendung zu den aktuellen Themen der Ratinger Jugendkultur im Internet ausgestrahlt. Darin wird über die laufenden Aktionen des Jugendkulturjahres wie beispielsweise die HipHop-Challenge und den Filmwettbewerb sowie über die Märchen-Lese-Aktion der Ratinger Karnevalisten berichtet. Ein weiteres Thema ist die Schulsozialarbeit und wie die Kinder, Jugendlichen und Eltern derzeit in Kontakt mit den Schulsozialarbeiterinnen kommen können. Außerdem gibt es eine Tour mit dem Rapper Canuto durch das Tonstudio des Jugendzentrums Lux, und in der digitalen „Nähwerkstatt“ wird gezeigt, wie man zuhause einen Handtuchturban nähen kann.