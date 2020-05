Andere Öffnungszeiten : Städtischer Wertstoffhof öffnet ab Montag wieder

Maximal fünf Personen dürfen zeitgleich auf das Wertstoffhofgelände eingelassen werden. Aus diesem Grund kann es zu unvermeidbaren Wartezeiten kommen. Während der Anmeldung im Eingangsbereich des ZML darf man nicht aussteigen.

(RP) Das Zentrale Materiallager (ZML) der Stadt Ratingen an der Robert Zapp-Straße in Tiefenbroich, das Corona-bedingt für die Anlieferung von Abfällen geschlossen werden musste, wird ab Montag, 4. Mai, wieder schrittweise geöffnet. In den nächsten Wochen gelten jedoch andere Öffnungszeiten.

Die Mitarbeiter des ZML haben sich gut vorbereitet. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden besondere Vorkehrungen getroffen, um Anlieferer wie Personal zu schützen. So dürfen zeitgleich maximal fünf Personen auf das Wertstoffhofgelände eingelassen werden. Aus diesem Grund kann es zu unvermeidbaren Wartezeiten kommen. Wer zum Ende der Öffnungszeiten noch in einer Warteschlange stehen sollte, kann leider an diesem Tag nicht mehr seinen Abfall abgeben.

Während der Anmeldung im Eingangsbereich des ZML darf man nicht aussteigen. Kinder müssen im Auto bleiben. Jeder muss seine zu entsorgendenden Gegenstände selbst ausladen, die städtischen Mitarbeiter fassen nicht mehr mit an. Wie überall gilt auch auf dem Hofgelände: Die erforderlichen Hygienevorschriften sowie die Mindestabstände von 1,5 Metern zu anderen Personen sind einzuhalten. Empfohlen wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Die Kommunalen Dienste rechnen in den ersten Wochen mit einem starken Andrang am Zentralmateriallager. Viele Menschen verbringen wegen des Coronavirus deutlich mehr Zeit in ihrem Zuhause als sonst und nutzen dies, um Keller und Speicher zu entrümpeln. Daher ist das ZML vom 4. bis 8. Mai täglich durchgehend von 7 bis 18 geöffnet.