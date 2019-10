Evangelische Gemeinde Bever in Radevormwald : Ernst und heiter – ein gelungener Abend mit Wolfgang Bosbach

Evangelische Gemeinde Bever in Radevormwald

Radevormwald Das Bever-Forum hatte den bergischen Politiker zu Gast. Er enttäuschte das Publikum nicht und zeigte sich wie immer gut aufgelegt.

Auch wenn er nicht mehr im Bundestag sitzt – Wolfgang Bosbach ist präsent wie eh und je. Der ehemalige stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Union und früherer Vorsitzender des Innenausschusses des Deutschen Bundestages sitzt in Talkrunden und wird immer wieder gerne zu Veranstaltungen eingeladen. So war er am Freitagabend zu Gast im Bever-Forum.