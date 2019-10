Jugendchor der Pfarreiengemeinschaft St. Marien Radevormwald : Jugendchor von St. Marien und Josef singt in Paris

Radevormwald Erstmalig in den gut 15 Jahren seines Bestehens waren die Sänger des Jugendchores von St. Marien jetzt auf großer Fahrt nach Paris.

Dank großzügiger Spenden aus der Gemeinde war es möglich, sich das Traumziel Paris vorzunehmen. Und aufgrund einer guten Planung traf es der Chor in einem sehr schönen, gemütlichen Hotel am Montmartre gut an – „und sogar die Entscheidung, mit unseren Wagen ins Pariser Zentrum zu fahren, um dort in der Nähe des L`Arc de Triomphe zu parken, hat sich als richtig erwiesen, da am Ankunftstag die Metro streikte“, berichtet Nick. So hatten die Chormitglieder auf der Fahrt über die Champs d`Elysees auf den L`Arc de Triomphe zu, einschließlich seines mehrfachen Umfahrens, einen erhebenden und zugleich abenteuerlichen Eindruck dieser einzigartigen Metropole.