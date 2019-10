Vereine in Radevormwald : Neue Aufwärmtops für Training und Spiele des SC 08

Vereine in Radevormwald

Radevormwald An den neuen Sponsor kam der SC 08 über eine freundschaftliche Verbindung: Andreas Schröder und Eugen Reimer vom Jugendtrainerteam der E-1-Jugend sowie Rosario Cutaia, Inhaber der Firma Cutaia Bau, kennen sich seit mehr als 30 Jahren noch aus der Schulzeit.

An den neuen Sponsor kam der SC 08 über eine freundschaftliche Verbindung: Denn Andreas Schröder und Eugen Reimer vom Jugendtrainerteam der E-1-Jugend des SC 08 sowie Rosario Cutaia, Inhaber der Firma Cutaia Bau, kennen sich seit mehr als 30 Jahren noch aus der Schulzeit. Schröder und Cutaia gingen sogar in eine Klasse. „Und der Fußball verbindet sie immer noch freundschaftlich“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.