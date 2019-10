Pflanzentauschbörse in Radevormwald : Pflanzen gesucht für Bienen & Co.

Radevormwald Die Pflanzentauschbörse in Radevormwald wird immer beliebter, denn die Natur liegt wieder im Trend. Am Sonntag kamen viele Interessierte auf den Schulhof der Grundschule Stadt. Auch aus anderen Städten waren viele Besucher da.

Ingrid Feld aus Lüdenscheid kommt regelmäßig zur Pflanzentauschbörse und hat den Wandel innerhalb der Gesellschaft miterlebt. „Der Trend geht zurück zur Natur, das merke ich auch heute. Die Berichterstattung über die einheimischen Insekten hat Wirkung gezeigt. Heute halten die Besucher Ausschau nach insektenfreundlichen Pflanzen“, berichtete die Gartenliebhaberin. Die Ableger aus ihrem Garten sind allesamt insektenfreundlich und im Bergischen Land zu Hause. Ingrid Feld kann sie also mit einer Erfolgsgarantie verkaufen oder tauschen. „Das ist das Schöne, wenn man auf einheimische Pflanzen setzt. Sie gehen eigentlich immer an, weil sie sich hier wohl fühlen und für das Klima gemacht sind.“

An ihrem Stand verkaufte sie am Sonntag Astern in unterschiedlichen Farben, Lichtnelken, Schwanenhals und Kamille. Damit sich auch Gartenneulinge auf der Pflanzentauschbörse zurechtfinden, hat die Lüdenscheiderin ihren Garten in der Blütezeit fotografiert. „Dann können sich die Menschen etwas unter den Pflanzen vorstellen und wissen, was aus ihnen wird.“