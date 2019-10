Wülfing-Museum Radevormwald : Jede Menge Kreativität beim Herbstbasar

Dahlerau Der Herbstbasar im Wülfing-Museum war gut besucht und glänzte dank Kreativität und Ideenvielfalt. Einziger Kritikpunkt war, dass dem Café zu viel Platz eingeräumt worden war und die Händler dadurch in den Hintergrund gerieten.

Wenn sich die Blätter bunt verfärben und die Tage kürzer werden, ist der Herbst angekommen. In Radevormwald wird die Jahreszeit traditionell mit dem Herbstbasar im Wülfing-Museum eröffnet. Am Samstag und Sonntag präsentierten Händler aus der Region ihr Handwerk. Im Mittelpunkt steht dabei die Kreativität, und die historische Kulisse der ehemaligen Tuchfabrik bildet den ideal Rahmen für die Handarbeiten.

Zum ersten Mal war am Wochenende Petra Kobrow aus Wiehl dabei. Sie hat ihre Ton-in-Ton-Keramik zum Beruf gemacht und ist viel auf Handarbeitsmärkten unterwegs. Martin Scheibner, der selbst auf dem Basar ausstellte und verkaufte, hatte sie auf den Markt an der Wupper aufmerksam gemacht. „Da bin ich neugierig geworden, und der erste Eindruck ist sehr schön. Die Atmosphäre ist gemütlich und gesellig“, sagte Petra Kobrow. Sie kritisierte jedoch, dass das Café in diesem Jahr einen Großteil der Fläche einnahm und die meisten Stände am Rand des Raumes aufgebaut waren: „Dadurch rücken die Händler leider etwas in den Hintergrund, und der Cafébetrieb ist das Zentrum.“ Diesen Eindruck hatten auch andere Händler. Der Duft nach Kaffee und frischen Waffeln gehöre zwar zu dem Herbstbasar dazu, sollte das Wochenende aber nicht dominieren.