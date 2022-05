Hürxthal-Stiftung in Radevormwald : Hilfe für ukrainische Flüchtlinge in Nowy Targ

Auch der Vorsitzende der Stiftung, Johannes Mans, half tatkräftig mit und schleppte Kartons. Foto: Hürxthal-Stiftung

Radevormwald Die Hürxthal-Stiftung hat etwa 25.000 Euro zur Verfügung gestellt, um einen Beitrag dafür zu leisten, die zahlreichen Flüchtlinge aus der Ukraine in Radevormwalds Partnerstadt zu unterstützen und Leid zu mindern.

Die Hilfsbereitschaft der Radevormwalder ist riesig. Damit sich der große Hilfstransport der Hürxthal-Stiftung auf den Weg in die Partnerstadt Nowy Targ in Polen machen konnte, wurde bereits im Vorfeld im Wartburghaus fleißig gepackt. Hierfür hatten sich viele Freiwillige aus dem Jugendzentrum „Life“ auf der Brede gemeldet, um sich ehrenamtlich zu engagieren. Immerhin muss Radevormwalds Partnerstadt mit gerade einmal etwa 14.000 Einwohnern derzeit eine Flut an Flüchtkingen aufnehmen. Bis zu 5000 sollten es bereits vor gut zwei Wochen gewesen sein.

Viele Helfer waren vor Ort damit beschäftigt, den 7,5-Tonner aus Radevormwald zu entladen. Die Hilfsbereitschaft ist riesengroß. Foto: Hürxthal-Stiftung

Die Hürxthal-Stiftung, die auch den Mittagstisch im Haus der Begegnung organisiert, wollte helfen und organisierte einen Hilfstransport. Weil aber die geplanten 15 Paletten an Hilfsgütern gewichtsmäßig den eigentlich geplanten 7,5-Tonner-Lkw überlastet hätten, machte sich eine Spedition mit einem großen Lkw auf den Weg nach Polen. Johannes Mans, Dr. Jörg Weber und Werner Grimm lenkten den 7,5-Tonner. Es wurde eine äußerst erfolgreiche Tour in die Partnerstadt, berichtet jetzt Mans, der ehrenamtlich Vorsitzender der Stiftung ist „Die Hürxthal-Stiftung hat etwa 25.000 Euro zur Verfügung gestellt. Mit diesen finanziellen Mitteln können wir einen Beitrag leisten, die zahlreichen Flüchtlinge aus der Ukraine in Polen zu unterstützen“, sagt Mans. Einen ersten Transport mit von Radevormwalder Bürgern gespendeten Hilfsgütern hatte Sozialamtsleiter Volker Grossmann als Vertreter der Stadt im März begleitet.

Nowy Targs Bürgermeister Gregorz Watycha (r.) bedankte sich bei Johannes Mans für die Hilfe, Dolmetscher Marian Wach übersetzte. Foto: Hürxthal-Stiftung

Info Spendenkonto bei der Sparkasse Spenden Wer für die Hürxthal-Stiftung spenden möchte, kann dies tun bei der Sparkasse Radevormwald/Hückeswagen auf das Konto DE 83 3405 1350 0000 2732 35. Stiftung Durch das besondere Engagement von Karin Schmidt wurde die Stiftung Radevormwalder Mittagstisch im August 2008 in Gedenken an ihre Urgroßmutter Helene Hürxthal gegründet. Umbenennung Um aber auch andere soziale Projekte zu unterstützen und den Bürgern eine bessere Transparenz über die Organisation zu eröffnen, wurde die Stiftung Radevormwalder Mittagstisch im Mai 2018 in die Helene-Hürxthal-Stiftung umbenannt, die von da an als Dachorganisation für den Mittagstisch dient.

Zusammen mit Karin Schmidt und Bernd Hermann von der Hürxthal-Stiftung wurde nun die weitere Tour organisiert. Mans fuhr zusammen mit Werner Grimm, der sich sehr viel für die Partnerschaft mit Nowy Targ einsetzt, und Dr. Jörg Weber (unter anderem Vorsitzender der Kolpingsfamilie und des Trägervereins „aktiv55plus“)“ mit dem 7,5-Tonner nach Nowy Targ, um zu helfen, sich aber auch vor Ort einen Einblick zu verschaffen, teilt die Stiftung mit. An Bord des kleinen Lkw waren unter anderem Decken, Kindernahrungsmittel, Hygieneartikel, Spielzeug und kleinere Möbelstücke. Diese stammten zum Teil auch aus dem Fundus des Wartburghauses. Zahlreiche Radevormwalder waren dem Aufruf der Stadt gefolgt und hatten für die ukrainischen Flüchtlinge in Radevormwald und Nowy Targ gespendet.

Johannes Mans trug sich in das Ehrenbuch der Freiwilligen Feuerwehr von Nowy Targ ein. Foto: Hürxthal-Stiftung

„In Nowy Targ wird sehr viel Hilfe benötigt, weil dort im Umfeld von 20 Kilometern geschätzt 20.000 Geflüchtete zum großen Teil in Familien leben. Organisiert wird die Hilfe über die Freiwillige Feuerwehr“, sagt Mans, der unter anderem von Bürgermeister Gregorz Watycha, Dolmetscher Marian Wach und Kasimir Gorecki (zuständig für die zentrale Beschaffung im Rathaus) empfangen wurde. „Man ist sehr dankbar für die Unterstützung und hat uns sehr herzlich empfangen“, sagt Mans. Aufgefallen sei ihm die Traumatisierung zahlreicher Flüchtlinge, besonders auch von Kindern. In einem zweiten Schritt wurden mit einer Spedition elf Tonnen Lebensmittel nach Nowy Targ gefahren. Die Hürxthal-Stiftung hatte 15 große Paletten mit Konserven und anderen haltbaren Lebensmitteln gekauft. Möglich geworden war der Lebensmitteltransport unter Vermittlung von Tim Heynk (Aldi-Geschäftsführer), Andreas Kleinschmidt (Rewe, Poststraße) und Karl-Heinz Budde (Spedition).