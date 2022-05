Deutsches Rotes Kreuz in Radevormwald : DRK wählt Vorstand und ehrt langjährige Mitglieder

Ehrungen beim DRK (v.l.): Kathrin Seiferth-Hedderich, Christine Bengtsson, Heike Seiferth Lambeck, Gini Dietsch, Erika Grandjean, Brigitte Lorenz, Friedel Thiemann und Manfred Kaiser. Foto: DRK

Radevormwald Der DRK-Ortsverein war während der Flutkatastrophe in Radevormwald und in den benachbarten Städten im Einsatz. An mehreren Samstagen unterstützen Kräfte aus der Bergstadt das DRK-Logistikzentrum in Zülpich.

Die Corona-Pandemie ist auch für das Deutsche Rote Kreuz (DRK in Radevormwald keine einfache Zeit. Der Ortsvorsitzende Manfred Kaiser berichtete deshalb während der Jahresversammlung auch über die schwierige Lage der vergangenen Monate und Jahre. „Viele Sanitätsdienste sind ausgefallen. Dennoch gab es über die letzten Einsätze einiges zu berichten“, formuliert es Kaiser in seinem Bericht von der Versammlung. So sei der Ortsverein während der Flutkatastrophe in Radevormwald und in den benachbarten Städten im Einsatz gewesen. An mehreren Samstagen unterstützen Kräfte aus der Bergstadt auch das DRK -Logistikzentrum in Zülpich.

Über das Jahresergebnis der Blutspenden zeigte sich der Vorstand zufrieden. Im Vergangenen Jahr wurden demnach 937 Blutspender begrüßt. „Eine wesentliche Arbeit des Ortsvereins ist unsere Kleiderstube. Man war allseits froh, dass man mit einem Hygienekonzept fast durchgängig Bedürftige mit Kleidung versorgen konnte“, sagte Kaiser und dankte allen Helfern für ihren Einsatz.

Bei der Neuwahl wurde der gesamte Vorstand wiedergewählt. Bestätigt wurden Manfred Kaiser als Vorsitzender, Heike Seiferth-Lambeck und Kathrin Seiferth-Hedderich als stellvertretende Vorsitzende, Caroline Ditinger als Kassiererin und Christine Bengtsson als Schriftführerin.

Für langjährige Tätigkeit im DRK geehrt wurden Heike Seiferth-Lambeck, Kathrin Seiferth-Hedderich und Gini Dietsch (jeweils für 15 Jahre), Christine Bengtsson, Friedel Thiemann und Brigitte Lorenz für jeweils 25 Jahre, Renate Kaiser (35 Jahre), Erika Grandjean und Heike Spiekerhoff (jeweils 55 Jahre) und Marlis Ronsdorf für 70 Jahre im DRK.

(rue)