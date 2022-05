Radevormwalder Unternehmer-Netzwerk : Einstimmen auf Tag der Ausbildung

Radevormwald Am Samstag, 14. Mai, 10 bis 15 Uhr, findet die 9. Ausbildungsmesse des Radevormwalder Unternehmer-Netzwerks statt. 30 Interessierte wollten sich vorbereiten lassen und mögliche Fragen abklären.

Noch knapp zwei Wochen dauert es, bis der 9. Tag der Ausbildung des Radevormwalder Unternehmer-Netzwerks (RUN) am Samstag, 14. Mai, 10 bis 15 Uhr, stattfindet. Im Vorfeld hatte RUN Eltern und Schüler zu einem Infoabend in die Aula des Theodor-Heuss-Gymnasiums eingeladen. 30 Interessierte wollten sich von Michael Hanschmidt, Andreas Döbler und Dorothea Perkovic auf den Tag einstimmen lassen und Fragen klären. In der gut anderthalbstündigen Veranstaltung ging es vor allem um das Thema Motivation: „Wie funktioniert Motivation? Wie kann man eventuell vorhandene Hemmschwellen, am Tag der Ausbildung teilzunehmen, senken?“, sagte Hanschmidt.