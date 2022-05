Digitalisierung in Radevormwald : Schulen lassen Kreidezeit hinter sich

Radevormwald Der Unterricht an drei Schulen spielt sich ab sofort auf neuen Digitaldisplays ab. Lehrkräfte können nicht nur diverse Medien über das Display abspielen oder im Internet surfen, sondern auch gleich darauf schreiben, radieren, Formen und Farben einfügen.

So wurden während der Osterferien beispielsweise sowohl am Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) als auch an den beiden Standorten der Sekundarschule und an der Armin-Maiwald-Förderschule insgesamt 51 neue Digitaldisplays verbaut, die nun das bislang genutzte Whiteboard und die davor traditionelle Schiefertafel ersetzen. 27 dieser modernen Tafeln sind seit knapp zwei Wochen am THG im Einsatz, berichtet Schulleiter Matthias Fischbach-Städing. Zehn weitere sollen noch folgen. „Ich habe durchweg nur positive Rückmeldungen von den Kollegen erhalten.“ Das Display ermögliche zwar eine sehr intuitive Nutzung, um die vollumfänglichen Vorzüge des Displays zu nutzen, trotzdem gab es für das Lehrerkollegium zwei Wochen vor Ostern noch eine kurze Einführung vom städtischen IT-Fachmann Maik Kranjc. „Diese Einführung war perfekt und hat und auch die Arbeit nach den Ferien einfach gemacht“, sagt der Schulleiter.