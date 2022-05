Stadtbücherei Radevormwald : Programmieren leicht gemacht

Radevormwald Die Radevormwalder Stadtbücherei bietet allen Mädchen und Jungen einen neuen Kursus mit Bee-Bots an. Die Aufgaben fördern das logische Denken und tragen zur Entwicklung von Problemlösungsfertigkeiten bei.

Mädchen und Jungen sind gleichermaßen fasziniert: Die Roboterbiene Bee-Bot lässt sich mit Hilfe von Tasten starten, programmieren und steuern. Und das lernen die Kinder in der Stadtbücherei: Am kommenden Freitag, 6. Mai, können Mädchen und Jungen von etwa vier bis sieben Jahren, Eltern und Erzieher in der Kinderbücherei von 15 bis 18 Uhr Bee-Bots kennenlernen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.