Sana Krankenhaus Radevormwald : Dietmar Fennel lobt die Geriatrie in Radevormwald

Dietmar Fennel ist voll des Lobes über das Radevormwalder Krankenhaus. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Nach einem Jahr Krankheit und zahlreichen Krankenhausaufenthalten, zieht Dietmar Fennel ein positives Fazit über das Krankenhaus in Radevormwald.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Naturschützer Dietmar Fennel ist in Radevormwald der erste Vorsitzende des Bergischen Naturschutzvereins und stadtbekannt. Sein Engagement für Tiere und Natur reicht über die Stadtgrenzen hinaus. Im vergangenen Jahr musste Fennel sich gleichzeitig um seine eigene Gesundheit kümmern. Vor einem Jahr ist der 72-Jährige schwer an Krebs erkrankt und kämpft seitdem gegen die Krankheit und für sein Leben. Dem Naturschutz hat er sich in dieser schweren Zeit trotzdem gewidmet.

Vor etwa einem Monat kam er in die Geriatrie des Sana Krankenhauses in Radevormwald, um sich von einer schweren Operation zu erholen, die ihn sehr geschwächt hatte. „Als ich in die Geriatrie kam, konnte ich keinen Schritt gehen, und mein Lebensmut war gleich Null. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich wieder Kraft schöpfen könnte“, sagt Fennel. Er meldete sich aus der Geriatrie in Radevormwald, um die Arbeit der Abteilung und des Krankenhauses zu loben. „Ich habe in der Zeit in der Geriatrie Fortschritte gemacht, die ich mir nicht vorstellen konnte, und mein Lebenswille ist zurück. Die Mitarbeiter haben mich motiviert und mir Mut zugesprochen. Sie gehen ihrer Arbeit mit Herzblut nach“, berichtet er.

Nach einem Jahr Krankheit und zahlreichen Krankenhausaufenthalten, zieht Fennel ein positives Fazit über das Krankenhaus in Radevormwald. „Hier kennt man sich, und die Atmosphäre ist deutlich familiärer und persönlicher, als in großen Kliniken. Für Radevormwald ist das Krankenhaus sehr wichtig“, sagt er.

Die Geriatrie des Sana Krankenhauses verfügt über 60 Betten und ist auf eine besonders patientenzugewandte Betreuung spezialisiert. Nach seiner Zeit in der Geriatrie wird Fennel in eine Rehaklinik kommen, um weiter zu genesen. Von dort aus will er sich weiter für den Naturschutz in Radevormwald und im Oberbergischen Kreis engagieren.

„Ich koordiniere einige Projekte aus dem Krankenhaus-Bett aus. In der Reha will ich mir einen kleinen Arbeitsplatz einrichten“, sagt der Naturschützer.

(trei)