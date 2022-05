Flut im Bergischen Land : Gutachten entlastet Wupperverband

Bergisches Land Ein vom Aufsichtsgremium des Wupperverbandes in Auftrag gegebenes unabhängiges Gutachten hat dem Wupperverband ein korrektes Verhalten zum Zeitpunkt der Flutkatastrophe im vergangenen Sommer bestätigt.

So seien die Talsperren der Wupper zum Zeitpunkt der Katastrophe am 14. Juli richtig bewirtschaftet worden, eine Vorentlastung hätte die Überflutungen nicht verhindern können. Zudem seien die Regenmengen in ihrer Dimension und flächendeckenden Ausprägung nicht vorhersehbar gewesen, die Niederschlagsprognosen des Deutschen Wetterdienstes hätten keinen Grund zur verstäkten Vorentlastung insbesondere der Wupper-Talsperre ergeben.