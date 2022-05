Kandidat für die Landtagswahlen 2022 : Mehr Verkehrswege und Glasfaser

Nicolai Marre tritt für die AfD bei der Landtagswahl an. Foto: Nicolai Marre

Radevormwald/Remscheid Nicolai Marre ist AfD-Direktkandidat im Wahlkreis Oberbergischer Kreis III. Der 28-Jährige ist Vater einer sechs Monate alten Tochter und gelernter IT-Systemelektroniker.

Von Laura Wagener

Sechs Kandidaten aus dem Wahlkreis 36 Remscheid - Oberbergischer Kreis III bewerben sich bei der Wahl am 15. Mai um einen Sitz im nordrhein-westfälischen Landtag. Darunter auch Nicolai Marre, der für die AfD antritt. „Ich möchte in den Landtag einziehen, um mich für eine konservative, liberale Politik einzusetzen“, sagt der Kandidat. „Während die Mehrheit der Politiker in Deutschland sich kaum für die Probleme der Mittelschicht zu interessieren scheint, möchte ich mich für den Ausbau der Verkehrswege, eine schnelle Digitalisierung und das Senken der Energiekosten einsetzen.“ Auch Förderungen für den Glasfaserausbau sowie den 5G-Ausbau will er einfacher und effizienter gestalten.

Der 28-Jährige ist Vater einer sechs Monate alten Tochter und gelernter IT-Systemelektroniker. Als Bauleiter ist er im Bereich des Glasfaserausbaus tätig, außerdem arbeitet er selbstständig im Bereich Onlinehandel. Seit Anfang 2021 ist Marre Mitglied bei der AfD. „Ich habe angefangen, mich parteipolitisch zu engagieren als ich erfuhr, dass ich Vater werde“, sagt Marre, der bisher noch keine politischen Ämter bekleidete. Das soll sich mit seiner Kandidatur für den Landtag nun ändern.

Insbesondere beim Ausbau der Bahn wünscht sich Marre Unterstützung durch das Land für die Kommunen. Er wolle sich in den nächsten fünf Jahren dafür einsetzen, dass der öffentliche Nahverkehr eine Alternative zum Individualverkehr werde. Klimapolitische Gründe spielen dabei jedoch nur eine untergeordnete Rolle: „Der Anteil des Menschen am Klimawandel ist nur minimal, deswegen liegt mein politischer Fokus auf anderen Themen“, meint Marre. „Jedoch hilft der konsequente Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel auch dabei, CO 2 einzusparen.“

Weiterhin würden dringend Fördermittel vom Land für ein ganz konkretes Bauprojekt benötigt: „Ich möchte mich dafür einsetzen, dass nach dem Scheitern des Designer-Outlets in Lennep nun eine Alternative geschaffen wird, um den Wohlstand der Region zu stärken“, sagt Marre. Vorschläge, wie so etwas aussehen könnte, hat der Kandidat bereits: „Beispielsweise der Bau einer großen Mehrzweckhalle, in der auch Handballspiele stattfinden könnten, würde die Region wirtschaftlich stärken.“

„Zudem sollte das Land das Abschieben von ausreisepflichtigen Migranten fokussieren, um Platz für die ankommenden Kriegsflüchtlinge zu schaffen“, sagt der Politiker. Auch finanzielle Unterstützung müsse dazu aktuell an die Kommunen fließen.