Mundart in Radevormwald : Die Plattkaller sind zurück

Radevormwald Interessierte an der Mundart treffen sich wieder regelmäßig im Heimatmuseum. Heute hat das „Rüötsch Plat“, zum Leidwesen aller Mundartfreunde seine Bedeutung verloren und wird von immer weniger Menschen gesprochen.

Wie bei Mutter oder Oma in der guten Stube sitzen die elf Radevormwalder vergnügt in der bergischen Wohnküche des Heimatmuseums. Vor ihnen liegend ein dickes aufgeklapptes Wörterbuch: „Wenn wir uns treffen, lesen wir darin, um die Aussprache zu üben und Wörter, die wir noch nicht kannten, zu lernen“, sagt Lutz Aldermann. Es ist ein 600-seitiges dickes Mundart- Wörterbuch in „Rüötsch Plat“, der Sprache, die früher in der Stadt auf der Höhe gesprochen wurde und ohne die so gut wie keine Kommunikation möglich war, versichern die Anwesenden. „Ohne Platt ging es nicht. Bei Bismarck hatte man nur eine Chance, eine Anstellung zu bekommen, wenn man Platt sprach“, erinnert sich Hans Joachim Harnischmacher. Und auch in den Fabriken, erzählt der Senior, „wenn man als junger Bursche mit seiner Kappe kam, wurde man auf Platt zurechtgewiesen, ob man denn Flöhe unter der Mütze habe.“ Platt, bestätigt auch Aldermann, „war der Einstieg für alles, die Vertrauensbasis. Wer kein Platt konnte, kam auch nicht an Informationen“, erzählt der Sohn des ersten Radevormwalder BM-Redakteurs Hans Aldermann.