Deutsches Rotes Kreuz in Radevormwald : Blutspende mit Typisierungsaktion

Die nächste Blutspendeaktion des DRK findet am Donnerstag in der GGS Stadt statt. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bietet in Radevormwald einen Sonderservice an, weil es das Thema Knochenmarkspende für sehr wichtig erachtet.

Wer zum nächsten Blutspendetermin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Radevomwald am kommenden Donnerstag, 12. Mai, 16.30 bis 20 Uhr, in die Gemeinschaftsgrundschule Stadt, Carl-Diem-Straße 9-11 (Eingang Hohenfuhrplatz) kommt, kann zusätzlich auch an einer Typisierungsaktion durch die Westdeutsche Spender-Zentrale (WSZE) teilnehmen.

„Auch für uns ist das Thema Knochenmarkspende sehr wichtig, deshalb wollen wir den Radevormwalder Spendern auch die Chance geben, sich für eine Stammzellentransplantation registrieren zu lassen“, sagt DRK-Pressesprecher Stephan David Küpper auf Anfrage unserer Redaktion. Die WSZE ähnele der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS). Und wer dort bereits gemeldet ist, braucht keine zusätzliche Typisierung, weil alle erfassten Spender in einem Datentopf fließen. „Wer also am Donnerstag in Radevormwald Blut spendet und noch nicht typisiert wurde, gibt einfach noch ein bisschen mehr Blut ab“, sagt Küpper.

Das DRK sehe die Aktion als zusätzlichen Service, den jeder nutzen sollte. Denn während eine Blutspende ja komplett anonym abläuft und niemand weiß, wer sein Blut bekommt, findet bei einer Stammzellenspende die Hilfe sozusagen 1:1 statt, „also ganz nah“, meint Küpper. Bei jeder normalen Blutspendeaktion hätten die Blutspendeteams sowieso etwa zehn Röhrchen für eine Typisierung dabei, beim Termin in Radevormwald am Donnerstag dürften es ein paar mehr sein. „Selbst wer aus irgendwelchen Gründen zurückgestellt werden muss, kann sich trotzdem typisieren lassen“, erläutert der Pressesprecher.

Ansonsten verläuft der Blutspendetermin wie sonst auch. Das DRK appelliert dringend an alle, den Termin zu nutzen, denn bei der Versorgung von Patienten mit überlebenswichtigen Blutpräparaten müsse der Blutspendedienst jeden Tag wieder bei null anfangen. „Etwa 14.000 Blutspenden werden in Deutschland Tag für Tag benötigt, daher ist Kontinuität beim Blutspenden so wichtig. Nur wenn wir immer wieder die Ärmel hochkrempeln, kann der gleichbleibende Bedarf an Blutpräparaten zum Beispiel für krebskranke Menschen gedeckt werden“, erläutert Küpper. Bereits 24 Stunden nach der Blutspende stehe das Blut, als „medizinisches Wunder“ zum Einsatz bereit. Deshalb sind Blutspender auch beim zweiten Termin in Radevormwald innerhalb von zwei Wochen am Donnerstag, 19. Mai, 16.30 bis 20 Uhr, in der GGS Stadt willkommen.

Informationen zu den aktuellen Corona-Regelungen auf den Blutspendeterminen finden Interessierte im Internet unter https://www.blutspendedienst-west.de/corona

Allgemeine Informationen rund um die Blutspende, einen Blutspende-Check und eine Terminsuche stehen unter https://www.blutspende.jetzt