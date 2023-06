Radevormwald-Châteaubriant Partnerschaftskomitee auf Spuren der Franzosen in Köln

Los geht es um 9.56 Uhr ab Bahnhof Wuppertal-Oberbarmen. In Köln startet um 11 Uhr eine geführte Tour zum Thema „Köln unter den Franzosen“. Entsetzt waren die Kölner, als sie 1794 feststellten, dass sie nach fast 700 Jahren ihren Status als Freie Reichsstadt verloren und die Stadt an zerlumpte französische Soldaten übergeben hatten. Für die Kölner änderte sich in den nächsten 20 Jahren das Leben völlig: Die Zünfte wurden aufgehoben, Andersgläubige durften in der Stadt leben und arbeiten, eine Straßenbeleuchtung wurde versucht einzuführen, die Verkehrssprache wurde Französisch – was sich noch heute in manch einem Dialektwort wie „Fisematentche“ bemerkbar macht. „Bei der Stadtführung begeben wir uns auf Spurensuche, hören, warum die Kölner von vielen lieb gewonnenen Gewohnheiten Abschied nehmen mussten, wie sie sich über die neuen Herren amüsierten und weshalb sie später diese Zeit verherrlichten“, erläutert Erni Huckenbeck.